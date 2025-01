Andrei Nicolescu: "Pare plafonat" * E pe picior de plecare de la Dinamo: "Ii trebuie o schimbare, suntem in discutii"

Articol de Daniel Grigore - Publicat miercuri, 08 ianuarie 2025, 19:12 / Actualizat miercuri, 08 ianuarie 2025 19:22Andrei Nicolescu, administrator special si actionar la Dinamo, dezvaluie ca este posibil ca Ahmed Bani (22 de ani) sa plece dintre "caini" in aceasta luna.Promovat la prima echipa alb-rosie in 2019, dupa 4 ani in academia clubului, Ahmed Bani se afla pe picior de plecare de la Dinamo.Conducatorii clubului poarta discutii pentru a-i gasi echipa mijlocasului lateral in varsta ... citește toată știrea