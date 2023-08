Articol de Mitica Docan - Publicat duminica, 13 august 2023, 11:25 / Actualizat duminica, 13 august 2023 11:42Andrei Pavel, fostul mare jucator roman si fost antrenor al Simonei Halep, a vorbit despre situatia in care se gaseste sportiva noastra in prezent.Andrei Pavel, 49 de ani, fost loc 13 ATP, a venit in echipa Simonei Halep in septembrie 2017, dupa US Open. "Cneazul", cum este poreclit, a fost prezent la mai multe turnee alaturi de Simona, colaborand cu australianul Darren Cahill in ... citeste toata stirea