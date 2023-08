Primarul Municipiului Buzau, Constantin Toma, aflat, marti, la conferinta in care a fost prezentat Costin Stanciu ca director al SCM Gloria Buzau in locul demisionarului Ion Cazan, a vorbit despre modul in care l-a impresionat noul antrenor al Gloriei Buzau, Andrei Prepelita.Prepelita a fost instalat ca antrenor principal la Gloria Buzau in aceasta vara, in locul lui Adrian Mihalcea, cel care a dus echipa in play-off-ul Ligii 2, unde s-a terminat pe locul 5 si s-a mers la barajul de promovare ... citeste toata stirea