Gloria Buzau incepe sa aiba oscilatii in Liga 2, dupa un start promitator si fara esecuri. A inregistrat deja trei infrangeri, iar in runda a 13-a a fost consemnata o remiza care l-a dezamagit pe Andrei Prepelita, 1-1 cu CSM Ceahlaul.O lovitura de la 11 metri a facut diferenta in prima repriza, cand buzoienii aveau 1-0, dar formatia din Piatra Neamt a egalat in minutul 69 si partida de la Buzau s-a terminat la egalitate.Andrei Prepelita nu mai intelege nimic din ce se intampla la Gloria Buzau. ... citeste toata stirea