Andrei Prepelita, prima reactie dupa ce Becali l-a pus pe lista pentru FCSB: "Cei de acolo trebuie sa decida"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 09 noiembrie 2022, 11:22 / Actualizat miercuri, 09 noiembrie 2022 12:46Dupa ce a fost refuzat de Liviu Ciobotariu si Eugen Neagoe, Gigi Becali ii are in vedere pe Ilie Poenaru si Andrei Prepelita. Pe lista ar putea intra si Laurentiu Reghecampf, care are probleme la Neftci Baku.Liber de contract dupa despartirea de FC Arges, unde a fost numit Marius Croitoru, Andrei Prepelita (36 de ani) a vorbit despre posibilitatea de a ajunge la FCSB, club la care a ... citeste toata stirea