Andrei Vlad, din nou decisiv in defavoarea FCSB-ului: "Cred ca s-a vazut repede un portar mare. Felicitari CFR-ului pentru castigarea titlului" | EXCLUSIV

FC Arges a reusit sa o invinga pe FCSB in a 29-a etapa a Ligii 1, scor 1-0.Sansele FCSB-ului la titlu s-au diminuat semnificativ in urma unui nou esec surprinzator in Liga 1, scor 0-1, impotriva lui FC Arges.Pitestenii aveau nevoie de cel putin un punct pentru a ramane in lupta pentru play-off, dar au reusit chiar sa se impuna, gratie golului lui George Ganea.In urma meciului, atacantul imprumutat de la Farul a numit golul "cel mai usor din Liga 1", dupa ce Andrei Vlad a gafat impardonabil. ... citeste toata stirea