Andrei Vlad, pus la colt de Gigi Becali dupa Rapid - FCSB: "Sa se duca si el undeva"

Articol de Emanoil Ursache - Publicat luni, 20 mai 2024, 07:52 / Actualizat luni, 20 mai 2024 08:54Gigi Becali i-a sugerat portarului Andrei Vlad (25 de ani) sa isi gaseasca o alta echipa din sezonul urmator, la finalul derby-ului Rapid - FCSB 2-0. Patronul "ros-albastrilor" s-a aratat nemultumit de felul in care a gestionat cel pe care l-a poreclit "Messi al portarilor" ambele faze din care au marcat giulestenii.Vlad a fost debutat de Elias Charalambous, in actualul sezon al Superligii, in ... citește toată știrea