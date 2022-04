Andrei Vlad ramane "clientul" numarul 1 al lui Gigi Becali: "Termina cu figurile!"

Articol de GSP - Publicat vineri, 01 aprilie 2022, 18:44 / Actualizat vineri, 01 aprilie 2022 19:37Andrei Vlad (22 de ani) nu traverseaza o perioada buna la FCSB dupa gafa pe care a facut-o in partida din sezonul regulat, contra celor de la FC Arges, atunci cand echipa sa a pierdut scor 0-1.Goalkeeper-ul nu a mai prins buturile ros-albastrilor nici in repriza secunda a acelei intalniri, nici la urmatoarele doua jocuri, fiind lasat in afara lotului.Dupa ce si-a pierdut postul de titular, ... citeste toata stirea