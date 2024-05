Andrey Rublev a castigat trofeul de la Madrid, dupa o finala de trei seturi cu Felix Auger-Aliassime

Articol de Roxana Fleseru - Publicat duminica, 05 mai 2024 22:27 / Actualizat duminica, 05 mai 2024 23:51Andrey Rublev (26 de ani, 8 ATP) a castigat al doilea turneu Masters 1.000 din cariera, el impunandu-se la Madrid in fata lui Felix Auger-Aliassime (23 de ani, 35 ATP) cu 4-6, 7-5, 7-5.Caja Magica a fost cu adevarat magica pentru Andrey Rublev. Rusul a sosit la Madrid cu o serie de patru infrangeri in primul tur, avand o perioada mai putin buna dupa ce a fost descalificat in semifinalele ... citește toată știrea