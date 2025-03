Andriy Shevchenko, la venirea in Romania: "E un loc fantastic" * Ce le doreste tricolorilor in preliminariile Cupei Mondiale din 2026

Articol de Claudiu Badea - Publicat luni, 10 martie 2025, 18:18 / Actualizat luni, 10 martie 2025 18:55Andriy Shevchenko (48 ani), fostul castigator al Balonului de Aur din 2004, a venit in Romania pentru a participa la festivalul Girls' Football Coaching Course, desfasurat in perioada 10-11 martie. Ucrainianul spera ca Romania se va califica la Cupa Mondiala din 2026.Andriy Shevchenko a avut o cariera remarcabila. Retras in 2012, fostul atacant a evoluat la formatii precum Dynamo Kiev, AC ... citește toată știrea