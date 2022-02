Andy Murray, infrangere incredibila la Doha, la doar o zi dupa ce-si atentiona adversarii: "Va fi greu sa fiu invins aici"

Articol de GSP - Publicat joi, 17 februarie 2022, 13:39 / Actualizat joi, 17 februarie 2022 14:21Andy Murray (34 de ani, #87 ATP) a suferit un esec usturator in optimile de finala ale turneului ATP 250 de la Doha. Fostul lider mondial a luat doar un game din partida cu Roberto Bautista Agut (33 de ani, #16 ATP), care l-a invins cu 6-0, 6-1, in 68 de minute.Britanicul n-a avut nicio sansa in fata lui Bautista, suferind cea mai dura infrangere de la revenirea in circuit. Culmea, cu doar o zi ... citeste toata stirea