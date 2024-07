Andy Murray s-a retras de la Wimbledon * Modalitatea prin care isi va lua adio de la All England Club

Articol de Emanoil Ursache - Publicat marti, 02 iulie 2024, 13:28 / Actualizat marti, 02 iulie 2024 13:28Andy Murray (37 de ani), singurul jucator de tenis britanic care a castigat turneul de la Wimbledon in Era Open, a decis sa se retraga din proba de simplu de la turneul de Grand Slam londonez.Aflat la ultima sa prezenta din cariera la All England Club, Murray isi va lua totusi adio de la fanii englezi in proba de dublu, unde va juca alaturi de fratele sau mai mare Jamie, informeaza BBC. ... citește toată știrea