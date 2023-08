Articol de Adrian Duta - Publicat marti, 15 august 2023, 20:21 / Actualizat marti, 15 august 2023 21:03Victor Angelescu, actionarul minoritar de la Rapid, a anuntat ca fundasul stanga Florin Stefan (27 de ani) este pe lista de transferuri, informatie oferita in exclusivitate de GSP.Stefan nu a fost in lot in primele 5 etape din acest sezon de SuperLiga, iar Rapid ii cauta deja echipa. Giulestenii au 3 variante de fundas stanga in acest moment, pe Andrei Borza, Christopher Braun si Junior ... citeste toata stirea