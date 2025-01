Ania Caill s-a accidentat din nou, in timpul unui antrenament de schi: "Ar fi putut fi mult mai grav"

Articol de David Istrate - Publicat luni, 06 ianuarie 2025, 14:07 / Actualizat luni, 06 ianuarie 2025 14:31Ania Monica Caill (29 de ani), schioare romano-franceza, a suferit o accidentare la inceputul anului, in timpul unui antrenament in Italia. Sportiva nascuta la Limoges s-a ales cu o fractura si o entorsa la genunchi.Ania Caill, schioare care, incepand cu anul 2012, a reprezentat Romania in competitiile internationale, va fi nevoita sa ia o pauza de la antrenamente si concursuri, dupa ... citește toată știrea