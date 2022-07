Anisimova o pune in garda pe Simona Halep inainte de sferturile Wimbledon: "M-a invins in ultimul meci, dar nu am jucat la capacitate maxima. Resimteam dureri"

Articol de GSP - Publicat marti, 05 iulie 2022, 09:42 / Actualizat marti, 05 iulie 2022 10:03Inainte de duelul direct din sferturile Wimbledon, Amanda Anisimova (20 de ani, locul 25 WTA) admite ca Simona Halep (30 de ani, 18 WTA) este o adversara complicata pe iarba, dar o pune in garda: "Saptamana trecuta cand m-a invins nu eram la capacitate maxima".Luni seara, Simona Halep a invins-o in minimum de seturi pe Paula Badosa, 6-1, 6-2, si s-a calificat in sferturile de finala la Wimbledon. ... citeste toata stirea