Anton Helesteanu este sigur de participarea Corvinului in Europa League. "Nu am nicio emotie. Am certitudinea suta la suta ca vom obtine licenta." Unde vor juca acasa hunedorenii si obiectivul echipei in cupele europene

A trecut aproape o saptamana de la triumful Corvinului in Cupa Romaniei (5-4 dupa lovituri de departajare cu SC Otelul Galati), iar Hunedoara continua sa sarbatoreasca uriasa performanta obtinuta de elevii lui Florin Maxim.In acelasi timp, "corbii" asteapta cu infrigurare o veste de la UEFA in ceea ce priveste dreptul de a participare in cupele europene, unde a obtinut calificarea din postura de echipa din Liga 2 prin intermediul castigarii Cupei.Anton Helesteanu este sigur ca Hunedoara va