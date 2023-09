Articol de Raed Krishan (foto), Luminita Paul - Publicat luni, 11 septembrie 2023, 10:00 / Actualizat luni, 11 septembrie 2023 10:48Antrenorul loturilor nationale, Antonio Colamonici, 52 de ani, este fericit cu rezultatele de la Campionatele Mondiale, dar mai ales pentru calificarea celor 11 barci la Jocurile Olimpice din 2024.A venit in Romania in 2016, intr-un moment in care canotajul romanesc avea nevoie de o resuscitare. De la an la an, intr-un ritm din ce in ce mai vizibil, rezultatele ... citeste toata stirea