Antrenoarea care a salvat-o pe inotatoare de la inec se destainuie: "Era o lipsa de curaj sa nu fac nimic"

Articol de GSP - Publicat luni, 27 iunie 2022, 15:07 / Actualizat luni, 27 iunie 2022 15:56Andrea Fuentes (39 de ani) a vorbit despre momentul in care a sarit in apa pentru a-si salva eleva, inotatoarea americana Anita Alvarez (25 de ani), care a lesinat in bazin la finalul probei de inot artistic liber de la Mondialele de natatie din Budapesta.Sportiva din Spania, cvadrupla medaliata olimpica, a acordat un interviu pentru Marca despre momentul care a produs panica la Mondialul de Natatie. ... citeste toata stirea