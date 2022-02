Antrenorii altor echipe nici nu se mai bucura dupa ce o inving pe Dinamo: "Imi pare rau, ar fi mai sarac fotbalul fara ei"

Dinamo a fost umilita de FC Botosani, scor 0-4, in a 24-a etapa a Ligii1.Meciul cu Dinamo a fost al 100-lea la Botosani pentru Marius Croitoru, iar jucatorii i-au sarbatorit aniversarea in stil mare.4-0 s-au impus moldovenii impotriva "cainilor", care au ramas cu doar trei victorii din cele 24 de etape de pana acum, doua venite in primele trei runde.Echipa pregatita de Flavius Stoican este incapabila sa castige, iar pana si jucatorii noi sunt cazuti din punct de vedere psihic.Antrenorul tot ... citeste toata stirea