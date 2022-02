Antrenorul abia instalat in Liga 1 le-a cerut un bonus sefilor: "E primul lucru pe care l-am facut"

Articol de GSP - Publicat marti, 01 februarie 2022, 18:32 / Actualizat marti, 01 februarie 2022 18:38Ionut Badea (46 de ani) a fost prezentat astazi pe banca celor de la UTA. In ciuda situatiei complicate din clasament, tehnicianul le-a promis suporterilor ca va incerca sa duca "Batrana Doamna" in play-off.Dupa 23 de etape, UTA ocupa locul 10 in clasament, cu 28 de puncte. Aradenii sunt la 7 puncte de ultimul loc care asigura prezenta in play-off. Ionut Badea a abordat un discurs optimist ... citeste toata stirea