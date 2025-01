Antrenorul campioanei Romaniei si-a sarbatorit ziua in sala de baschet * U-BT Cluj-Napoca, in fata unui meci crucial in EuroCup: "E normal sa avem temeri"

Articol de David Istrate - Publicat luni, 20 ianuarie 2025, 17:35 / Actualizat luni, 20 ianuarie 2025 18:13Mihai Silvasan (40 de ani), antrenorul lui U-BT Cluj-Napoca si al nationalei masculine a Romaniei, si-a petrecut ziua de nastere in BTarena, pregatind meciul pe care echipa sa il va juca marti, 21 ianuarie, in compania lui Turk Telekom Ankara.Campioana Romaniei a avut o saptamana excelenta, reusind sa obtina doua victorii in deplasare, una in EuroCup (88-77 vs. Umana Reyer Venezia) si ... citește toată știrea