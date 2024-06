Antrenorul din Liga 1 care a supravietuit unui atac armat * Detalii de la incidentul socant

Articol de Emanoil Ursache - Publicat joi, 06 iunie 2024, 16:27 / Actualizat joi, 06 iunie 2024 16:27Mehmet Topal (38 de ani), confirmat oficial in functia de antrenor la Petrolul Ploiesti in cursul zilei de joi, a scapat nevatamat, in urma cu 9 ani, cand oameni inarmati au tras in masina sa blindata la Istanbul.La acea vreme, in august 2015, Topal avea 29 de ani si evolua pentru Fenerbahce. El mergea acasa cu un coechipier dupa un antrenament, cand masina sa a fost atacata, informeaza ... citește toată știrea