Antrenorul din Superliga, distrus de actionarul clubului: "E un mare semn de intrebare"

Articol de Laura Soica - Publicat luni, 07 octombrie 2024, 17:46 / Actualizat luni, 07 octombrie 2024 18:46Stefan Bacila, actionarul de la FC Hermannstadt, l-a criticat pe antrenorul Marius Maldarasanu dupa ultimele meciuri din Superliga jucate de echipa din Sibiu.FC Hermannstadt are doua infrangeri consecutive in Superliga pana acum. Sibienii au primit 8 goluri in cele doua partide. Meciul cu Petrolul s-a incheiat cu scorul de 4-1, iar cel cu Sepsi, din aceasta etapa, a fost 4-0. ... citește toată știrea