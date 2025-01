Antrenorul din Superliga, la reunirea echipei: "Avem nevoie de jucatori in toate compartimentele"

Articol de Ovidiu Minea - Publicat luni, 06 ianuarie 2025, 15:40 / Actualizat luni, 06 ianuarie 2025 15:41Emil Sandoi, antrenorul Politehnicii Iasi, a anuntat astazi, cand a avut loc primul antrenament al anului, ca isi doreste o campanie intensa de transferari in aceasta perioada."Cei care au venit azi (n.r. - Cret si Farcas) nu sunt nume importante. Mai avem nevoie de jucatori, poate cu exceptia portarilor, in fiecare compartiment. Am avea nevoie de jucatori cu experienta, jucatori care ... citește toată știrea