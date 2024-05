Antrenorul din Superliga socheaza: "N-am vazut salariul din noiembrie!"

Articol de Bogdan Cioara (Arad) - Publicat duminica, 17 martie 2024, 09:47 / Actualizat duminica, 17 martie 2024 10:11Situatia financiara de la clubul UTA este delicata. A confirmat-o Mircea Rednic, antrenorul "Batranei Doamne", care a dezvaluit de cand nu si-a mai primit salariul. S-a intamplat sambata, chiar in ziua in care Suporter Club UTA a publicat situatia financiara a clubului, ajuns la datorii de 5 milioane de euro."Eu din noiembrie nu am mai vazut salariul, dar sunt fericit pentru ... citește toată știrea