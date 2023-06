Articol de Beno David - Publicat vineri, 02 iunie 2023, 19:03 / Actualizat vineri, 02 iunie 2023 19:23Milos Milojevic (40 de ani), ex-Steaua Rosie Belgrad, a fost propus ca tehnician la CFR Cluj, in contextul in care despartirea de Dan Petrescu pare iminenta. Numai ca antrenorul sarb a acceptat intre timp superoferta de la Al Wasl.Prima varianta de inlocuire a lui Dan Petrescu nu mai este de actualitate. Milos Milojevic (40 de ani) a spus pas unei veniri in Gruia.Si-a gasit echipa dupa ce ... citeste toata stirea