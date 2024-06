Antrenorul Florin Farcas, zburat de conducere dupa ce a promovat FC Bihor in Liga 2! Conducerea "sta la cutie", iar presedintele George Tatar nu mai e "fanul" conferintelor

FC Bihor Oradea a luat o decizie total lipsita de respect, conform presei locale! Nou-promovata in Liga 2, dupa un sezon perfect in Liga 3, a hotarat sa renunte la antrenorul care a realizat obiectivul, Florin Farcas, astfel ca politica sanatoasa pe care o promova peste tot pe unde avea ocazia conducerea e una de fatada.Oradenii, care s-au tot laudat cu modul in care vor reusi sa aduca echipa pe culmile gloriei pe principii meritocratice si care faceau valva in mediul online cu numarul urias ... citește toată știrea