Antrenorul lui Dinamo, reactie extrem de dura dupa umilinta cu Unirea Slobozia: "Ii omor! Stim ca nu au valoare, dar macar sa alerge" + 6 transferuri ratate

Articol de Eduard Apostol - Publicat sambata, 09 iulie 2022, 13:13 / Actualizat sambata, 09 iulie 2022 13:40Dupa 0-5 in amicalul cu Unirea Slobozia, Ionel Augustin, cel care a condus-o pe Dinamo de pe banca, a fost extrem de nervos.Fostul mare jucator al lui Dinamo a fost antrenor principal in meciul de la Slobozia, in absenta lui Iulian Mihaescu. La final, acesta a avut un dialog cu fanii lui Dinamo si a fost extrem de nervos pe jucatorii sai.Dupa ce fanii i-au strigat "Luati-ne pe noi", ... citeste toata stirea