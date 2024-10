Antrenorul Mihai Silvasan, dupa debutul cu infringere al U-BT Cluj-Napoca in EuroCup: "Trebuie sa mergem mai departe, nu putem sa plangem prea mult"

Articol de Luminita Paul - Publicat joi, 26 septembrie 2024, 15:36 / Actualizat joi, 26 septembrie 2024 15:36U-BT Cluj-Napoca a inceput campania din editia actuala a EuroCup cu o infrangere acasa miercuri seara, 86-93 in fata slovenilor de la Cedevita Olimpija Ljubljana. Urmatoarea partida va fi pe 2 octombrie, in deplasare cu Bourg-en-Bresse.Sfertfinalista la editia anterioara a competitiei, U-BT Cluj-Napoca a pornit stramb in sezonul 2024-2025 al BKT EuroCup. Repartizata in grupa B, ... citește toată știrea