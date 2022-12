Antrenorul Politehnicii Iasi a tras concluziile inainte de a intra in vacanta si si-a fixat tintele pentru a doua parte a sezonului. Leo Grozavu: "Vreau sa intram in play-off de pe primul loc si sa promovam de pe locul 1"

Jucatorii Politehnicii Iasi au intrat, de marti, 13 decembrie, in vacanta.Dupa un amical disputat in familie, cu echipa de tineret din cadrul academiei, jucatorii care au mai ramas la pregatire si stafful au intrat in vacanta, urmand ca intregul lot sa revina la antrenamente in data de 9 ianuarie anul viitor.Leo Grozavu: "Vreau sa incheiem sezonul pe primul loc"Dupa meciul test disputat in familie si incheiat la egalitate, scor 3-3, antrenorul Politehnicii, Leo Grozavu, a sustinut o ... citeste toata stirea