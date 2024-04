Antrenorul-revelatie explica de ce a refuzat-o pe Dinamo si de ce nu vrea la FCSB: "Nu sunt obisnuit cu asta" * Ce plan are

Articol de Sergiu Alexandru - Publicat joi, 18 aprilie 2024, 19:40 / Actualizat joi, 18 aprilie 2024 21:06Florin Maxim, antrenorul Corvinului Hunedoara, e hotarat sa continue si din sezonul viitor la echipa lui, mai ales ca va avea drept de promovare in Superliga.Dupa ce a uimit in acest sezon, calificand Corvinul in finala Cupei, Florin Maxim spune ca ar prefera ca in sezonul viitor sa ramana la hunedoreni, in detrimentul unei posibile aventuri la un club din Superliga. Si explica de ce a ... citește toată știrea