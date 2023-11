Rapid Brodoc nu trece deloc prin momente bune in acest sezon de Liga 3, iar in aceasta saptamana are parte de un nou soc. Antrenorul principal Romica Dorin a decis sa demisioneze de la echipa vasluiana.Dupa ce la inceputul lunii octombrie s-a renuntat la o serie de jucatori, acum, trupa care isi desfasoara meciurile de pe teren propriu pe stadionul Municipal din Vaslui a ramas fara antrenor. "Ii ramanem vesnic recunoscatori", ii transmit public vasluienii fostului lor antrenor principal, pe ... citeste toata stirea