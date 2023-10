Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 17 octombrie 2023, 11:47 / Actualizat marti, 17 octombrie 2023 12:46Suedezul Peter Lundgren (58 de ani), fost jucator de tenis si ex-antrenor al unor nume mari din sportul alb, inclusiv Roger Federer, a anuntat ca piciorul stang i-a fost amputat de la genunchi in jos.Peter Lundgren, fost jucator de tenis cu 3 titluri in palmares, locul 25 mondial in cel mai bun moment al carierei, trece prin momente delicate.Cel care le-a fost antrenor lui ... citeste toata stirea