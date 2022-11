Anunt despre Simona Halep: "Faza de investigatie s-a terminat, are 20 de zile in care sa actioneze"

Articol de GSP - Publicat miercuri, 02 noiembrie 2022, 20:42 / Actualizat miercuri, 02 noiembrie 2022 20:45Paul Ciucur si Dan Mihai, doi romani care fac parte din echipa Sport Resolutions, anunta ca Simona Halep ar fi fost oficial acuzata de dopaj si ca are 20 de zile in care sa conteste sau sa recunoasca acuzatia de dopaj.Sports Resolutions, agentia care se va ocupa de audierea Simonei Halep, este un for independent de solutionare a litigiilor din sport. Conform site-ului propriu, ... citeste toata stirea