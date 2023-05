Articol de Sergiu Alexandru - Publicat luni, 13 februarie 2023, 10:18 / Actualizat luni, 13 februarie 2023 10:29Desi FC Voluntari nu trece prin cel mai bun moment in Liga 1, conducerea clubului este hotarata sa-l pastreze in continuare pe Liviu Ciobotariu.Dupa infrangerea cu FCSB, 1-2, al 7-lea meci la rand fara victorie in Liga 1, antrenorul de 51 de ani a dezvaluit ca i-a fost propusa prelungirea contractului care expira in acesta vara.FC VOLUNTARI - FCSB 1-2Edjouma, mesaj la miezul ... citeste toata stirea