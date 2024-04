Anunt MAJOR dinspre FCSB: "Pana in septembrie jucam in Ghencea! O spun, chiar daca se supara MM"

Articol de Daniel Grigore - Publicat marti, 30 aprilie 2024, 17:59 / Actualizat marti, 30 aprilie 2024 19:05Gheorghe Mustata, liderul ultrasilor FCSB, sustine ca noua campioana a Romaniei a rezolvat deja inchirierea stadionului din Ghencea pentru meciurile din preliminariile cupelor europene si primele partide din proximul campionat.Campioana dupa 9 ani, FCSB va intra in turul 1 preliminar al Champions League. In cazul in care va pierde, va trece in turul 2 de calificare in Conference ... citește toată știrea