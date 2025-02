Anunt MAJOR la Dinamo: "Injectam un milion de euro"

Articol de Romeo Ene - Publicat joi, 20 februarie 2025, 12:49 / Actualizat joi, 20 februarie 2025 13:26O parte a suporterilor lui Dinamo, prin intermediul lui Eduard Galan, presedintele Programului Doar Dinamo Bucuresti, au facut un anunt major in aceasta dimineata. Concret, programul e aproape de semnarea unui protocol cu clubul, prin care va finanta Centrul de Copii si Juniori (CCJ) cu 200.000 de euro pe an, un milion de euro in cinci ani.Programul DDB a luat nastere in 2018 si a ... citește toată știrea