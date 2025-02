Anunt soc de la FRF: FCU Craiova are interdictie la transferuri! Nici Ceahlaul nu si-a legitimat cele doua achizitii anuntate oficial, iar CSM Focsani si-a rezolvat problema in extremis!

Perioada de transferuri din aceasta iarna s-a incheiat in data de 10 februarie 2025, campionatul Ligii 2 se reia sambata, 22 februarie, iar printre echipele din competitie care nu au efectuat nicio achizitie in aceasta pauza se numara Metaloglobus, FCU Craiova si Ceahlaul, enumerandu-le in ordinea in care se afla in acest moment in clasament.Cel putin aparitia ultimelor doua echipe pe aceasta lista este interesanta, in conditiile in care amandoua si-au anuntat prin intermediul paginilor lor de ... citește toată știrea