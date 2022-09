Anuntul lui Rafa Nadal, dupa eliminarea de la US Open: "Nu stiu cand ma voi intoarce pe teren"

Articol de GSP - Publicat marti, 06 septembrie 2022, 17:23 / Actualizat marti, 06 septembrie 2022 17:26Rafael Nadal (36 de ani, #3 ATP) a fost eliminat in optimile de US Open de americanul Frances Tiafoe (24 de ani, #26 ATP), scor 4-6, 6-4,4-6, 3-6. La finalul meciului, Nadal a declarat ca va pune tenisul in plan secund si se va concentra pe viata personala.Castigator al Roland Garros si Australian Open in acest an, Rafael Nadal a marturisit ca are nevoie de o perioada in care sa-si puna ... citeste toata stirea