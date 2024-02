Anuntul neasteptat al crainicului: fanii lui Dinamo, rugati sa ramana pe stadion dupa meciul cu Hermannstadt

Articol de Remus Dinu - Publicat marti, 27 februarie 2024, 18:42 / Actualizat marti, 27 februarie 2024 19:08Crainicul stadionului "Arcul de Triumf" a anuntat, cu scurt timp inainte de startul meciului Dinamo - Hermannstadt, ca, la finalul partidei, suporterii sunt invitati sa ramana in tribune pentru a urmari pe cele doua tabele uriase din interiorul arenei finalul meciului de handbal dintre CSM Constanta si CS Dinamo Bucuresti, programat la 19:45.O miscare care vine fix in perioada in care ... citește toată știrea