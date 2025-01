Apelul facut de Dinamo in ziua meciului cu Slobozia: "Atentie! Avem nevoie de ajutorul vostru"

Articol de Maria Olteanu, Carmen Dumitru - Publicat vineri, 31 ianuarie 2025, 15:45 / Actualizat vineri, 31 ianuarie 2025 15:51Dinamo se dueleaza in aceasta seara, in etapa a 24-a din Superliga, cu Unirea Slobozia, la Clinceni. Oficialii din Stefan cel Mare au facut un apel catre public, astfel incat sa evite pe viitor suspendarea terenului din cauza materialelor pirotehnice.Unirea Slobozia - Dinamo se joaca in aceasta seara, de la ora 20:00. Partida va fi transmisa in format liveTEXT pe ... citește toată știrea