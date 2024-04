Aplauze pentru finalista Cupei! Corvinul, la nici trei zile dupa succesul cu FC Voluntari, a executat CS Mioveni in ultima etapa a turului play-off-ului Ligii 2. Lefter i-a aparat penalty-ul lui Mihai Costea

Revenita pe teren la nici trei zile de la marea victorie cu prim-divizionara FC Voluntari, care i-a adus calificarea in premiera in Cupa Romaniei, Corvinul, cu doar patru jucatori noi in primul 11, a dat o lectie de fotbal jucatorilor obositi de la CS Mioveni, care evoluasera in urma cu cinci zile in precedentul meci din campionat. Cu 2-0 s-au impus hunedorenii pe stadionul "Michael Klein", luandu-si, astfel revansa in fata argesenilor care in sezonul trecut castigasera cu acelasi scor pe ... citește toată știrea