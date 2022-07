Apostrofat de Dragomir, Rares Ilie a transmis un mesaj pentru fostii sai antrenori: "Le sunt recunoscator. Domnul Mutu a schimbat multe la mine"

Articol de Vlad Nedelea - Publicat sambata, 16 iulie 2022, 13:51 / Actualizat sambata, 16 iulie 2022 15:35In ziua in care Dumitru Dragomir s-a indoit de caracterul sau, Rares Ilie (19 ani) a tinut sa le multumeasca antrenorilor alaturi de care a lucrat, chiar inainte sa plece in Franta pentru a finaliza transferul la Nice.Vineri dimineata, Dumitru Dragomir a pus sub semnul intrebarii caracterul lui Rares Ilie, intr-o interventie la GSP Live: "Mita Iosif a avut curaj de a-l baga la prima ... citeste toata stirea