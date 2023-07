Articol de Remus Dinu - Publicat duminica, 09 iulie 2023, 12:27 / Actualizat duminica, 09 iulie 2023 13:09Ons Jabeur (28 de ani, #6 WTA) e in optimi la Wimbledon! Finalista de anul trecut s-a impus in fata Biancai Andreescu intr-un meci extrem de echilibrat, in care canadianca si-a adjudecat primul set si parea ca are initiativa si in decisiv. Dar tunisianca a revenit si s-a impus, dupa aproape doua ore de joc, cu 3-6, 6-4, 6-4. O va intalni in optimi pe Petra Kvitova, in ceea ce se anunta un ... citeste toata stirea