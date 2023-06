Deznodamantul editiei 2022-2023 a SuperLigii s-a scris la Arad, unde UTA si Gloria Buzau isi disputau ultimul loc valabil pentru campionatul ce incepe la mijlocul lunii iulie.In fata unei arene "Francisc Neuman" plina ochi (doar) cu suporteri ai gazdelor, mansa decisiva a barajului de mentinere / promovare a inceput de la 0-0, scor inregistrat in urma cu o saptamana in Crang. Acolo, echipa lui Mircea Rednic a avut o prestatie palida si, deci, nici o certitudine pentru retur, in afara de ... citeste toata stirea