Articol de Adrian Duta - Publicat sambata, 18 noiembrie 2023, 18:43 / Actualizat sambata, 18 noiembrie 2023 18:58Italianul Davide Massa (42 de ani) este arbitrul meciul Romania - Elvetia, care va avea loc marti, de la 21:45, pe Arena Nationala. Partida e sold out, vor fi 50.000 de oameni pe stadion.Romania - Elvetia ar putea fi decisiv pentru calificare, in cazul ambelor echipe. Scenariul in care nu va fi cu cartile EURO 2024 pe masa ar fi acela ca Romania sa nu piarda cu Israel si Elvetia ... citeste toata stirea