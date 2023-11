Articol de Roxana Fleseru - Publicat miercuri, 29 noiembrie 2023, 20:50 / Actualizat miercuri, 29 noiembrie 2023 20:50Arcada Galati a pierdut pe teren propriu cu 1-3 (20-25, 25-23, 17-25, 23-25) in fata echipei belgiene Greenyard Maaseik in al doilea meci al grupei E din Liga Campionilor.Campioana Romaniei se afla la primul sezon in cea mai importanta competitie europeana intercluburi si au suferit miercuri a doua infrangere. Baietii lui Sergiu Stancu au primit la Galati vizita belgienilor ... citeste toata stirea