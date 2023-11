Articol de Luminita Paul - Publicat duminica, 12 noiembrie 2023, 20:55 / Actualizat duminica, 12 noiembrie 2023 20:56CS Arcada Galati, campioana Romaniei, a reusit sa ajunga in grupele Ligii Campionilor, dupa trei tentative la rand ratate in anii precedenti. A pierdut cu Olympiacos Pireu, 1-3, dar si-au atins obiectivulArcada Galati, campioana Romaniei, a abordat ultimul meci al turneului de calificare gazduit chiar de Sala Sporturilor din orasul de pe Dunare cu doua victorii obtinute in ... citeste toata stirea