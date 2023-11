Articol de Luminita Paul - Publicat sambata, 11 noiembrie 2023, 15:50 / Actualizat sambata, 11 noiembrie 2023 15:51Campioana Romaniei, Arcada, si-a adjudecat cu 3-0 (25-15, 25-21, 25-14) primul meci in turneul de la Galati. Locul intai intre cele patru echipe participante asigura fara dubiu avansarea in grupeCampioana Romaniei, CS Arcada Galati, a inceput cu o victorie clara turneul de calificare in grupele Ligii Campionilor, gazduit chiar de Sala Sporturilor din orasul de pe Dunare.A ... citeste toata stirea