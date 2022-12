Are aprobarea "Baciului": "A explodat! Goluri si pase decisive, e anul lui!"

Articol de GSP - Publicat luni, 05 decembrie 2022, 14:19 / Actualizat luni, 05 decembrie 2022 14:33Gica Popescu (55 de ani), presedintele de la Farul Constanta, spune despre mijlocasul Alexi Pitu (20 de ani) ca "a explodat, e anul lui!"Promovat din Academia "Gheorghe Hagi" in 2018, Alexi, nepotul fostului fotbalist Adrian Pitu, are parte de cel mai bun sezon al carierei.In 2022/2023 a inscris 5 goluri si a pasat decisiv la alte 5 reusite in doar 17 meciuri, un randament excelent, mult ... citeste toata stirea